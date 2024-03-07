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Politika

Başkentte 4,3 milyonu aşkın seçmen bulunuyor

Ankara'nın seçmen sayısı 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne göre 22 bin 153 arttı. Yerel seçim için Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı, 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi.

İsmet Karakaş  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Başkentte 4,3 milyonu aşkın seçmen bulunuyor

Ankara

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Seçime katılacak siyasi partilerin belirlenmesi, belediye başkan adayı listelerinin 3 Mart'ta kesinleştirilmesinin ardından, 31 Mart'ta oy kullanabilecek seçmen sayıları da belirlendi.

Ankara İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi.

Başkentli seçmenler, 31 Mart'ta, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.

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