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Politika

Bartın'da itiraz sonrası fark değişti sonuç değişmedi

Bartın'da, AK Parti'nin itirazı sonrası oyların 5 sandıkta yeniden sayımı sonucu, seçimi önde tamamlayan MHP ile AK Parti'nin adayı arasındaki fark 147'ye geriledi.

Selim Bostancı   | 06.04.2019
Bartın'da itiraz sonrası fark değişti sonuç değişmedi

Bartın

Bartın'da, AK Parti'nin itirazı sonrası oyların 5 sandıkta yeniden sayımı sonucu, seçimi önde tamamlayan MHP ile AK Parti'nin adayı arasındaki fark 147'ye geriledi.

AK Parti'nin Bartın Belediye Başkanlığı için kullanılan 154 sandıktaki 38 bin 760 geçerli oyun yeniden sayılmasına yönelik yaptığı başvuru sonrası, Bartın İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararla şüpheli görülen 5 sandıktaki yeniden sayım işlemi tamamlandı.

Bartın İMKB Ortaokulu Spor Salonu'ndaki sayım işlemini, önceki sayımları önde tamamlayan MHP Belediye Başkan Adayı Cemal Akın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ile AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve partililer de takip etti.

Yaklaşık 3 saatte tamamlanan sayım sonunda, 5 sandıktan birinde sayılmayan 1 oy, AK Parti lehine geçerli sayıldı.

Bununla birlikte, seçimi önde tamamlayan MHP adayı Akın ile AK Parti adayı Aldatmaz arasındaki fark 147'ye düştü.

Süreç

İlk sayımda mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy almış, aradaki 169 oyluk fark, AK Parti ve MHP'nin itirazları sonrası geçersiz oyların sayımı sonucu 148'e düşmüştü. AK Parti İl Seçim Kurulu'na geçerli oyların yeniden sayımı için itirazda bulunmuştu.


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