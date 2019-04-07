Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
98,783.36
Altın
1,290.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 07.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Boukadoum ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Cezayir'de parlamento Buteflika'nın istifası için toplanacak

Cezayir'de parlamento Buteflika'nın istifası için toplanacak

Cezayir'de Buteflika sonrası ordunun sıradaki hamlesi bekleniyor

Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

'S-400 dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor'

'S-400 dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor'
Cezayir 20 yıllık Buteflika dönemine veda ediyor

Cezayir 20 yıllık Buteflika dönemine veda ediyor
Cezayirliler Buteflika'dan sonra 'Üç B gitmeli' sloganıyla sokağa iniyor

Cezayirliler Buteflika'dan sonra 'Üç B gitmeli' sloganıyla sokağa iniyor