Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Boukadoum ile telefonda görüştü.
Görüşmeye ilişkin bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.