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Politika

Bakan Selçuk'tan asgari ücret desteği açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi.

24.03.2020
Bakan Selçuk'tan asgari ücret desteği açıklaması

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."

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