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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Sefa Mutlu   | 24.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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