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Politika

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüştü.

Sarp Özer, Gökhan Çeliker  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile görüştü Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Shapps'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende, Shapps'in onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Güler ve Shapps görüşmeler sonrasında imzaladıkları "Savunma İşbirliği Niyet Beyanı"nın ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Shapps'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Güler, "Birleşik Krallık, Türkiye’nin önemli bir müttefiki ve stratejik ortağıdır." diye konuştu.

Samimi, yapıcı ortamda gerçekleşen görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine yönelik görüşünü dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Görüşmemizde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineledik, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk. İkili askeri işbirliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı karşılıklı olarak dile getirdik. Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan işbirliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istiyoruz."

Güler, imzaladıkları "Savunma İşbirliği Niyet Beyanı" ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme kararlılığını bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye olarak, FETÖ terör örgütü ile kararlı mücadelemizde dostlarımızdan da destek beklediğimizi ifade ettik. İlişkilerimizin gelecekte de derinleşmesi ortak temennimizdir." dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha eskiye dayandığını dile getiren Shapps, şunları kaydetti:

"440 yıl önce, Kraliçe I. Elizabeth'in emriyle William Harborne'un Londra'dan buraya geldiğini ve hediye olarak Salisbury'den çok özenli bir mekanik saat getirdiğini biliyorum. O hediye birçok yönden garip bir hediyeydi, çünkü o zamanlar çoğu insan, zamanı farklı yöntemlerle bulurdu. Ama aslında bu saat ilişkimiz hakkında belki de daha derin bir şeyi temsil ediyor. İlişkimiz bunca yıl sonra bile gelişmeye devam ediyor. Ama aynı zamanda bu saat, ilişkimizin öngörülebilirliğini de temsil ediyor. Bugün de konuştuğumuz gibi, biz iyi günde kötü günde, daha iyide ve daha kötüde dostuz."

Hem Avrupa hem de Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle, birkaç yıldır dünyanın olduğundan çok daha az istikrarlı olduğunu belirten Shapps, "Hükümetinizin geçen yıl pek çok hayatın kurtarılmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi ile yaptığı çalışmaları özellikle takdir etmek istiyorum." dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin durdurulduğunu hatırlatan Shapps, girişimin devam edeceğine yönelik inancını dile getirdi.

"İlişkilerimiz Birleşik Krallık için çok önemlidir"

Shapps, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin çalışmaları da takip ettiklerini belirterek, "Bunun her zaman kolay olmadığını biliyoruz, ancak genişlemiş bir NATO'nun daha büyük bir yarara hizmet edeceğini de biliyoruz." diye konuştu.

Görüşmede yeni nesil savaş uçağı TFX projesi ile Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarik talebinin de ele alındığını aktaran Shapps, "Karşılıklı pek çok işbirliği alanımızı ve ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimiz Birleşik Krallık için çok önemlidir. Özellikle terörle doğru şekilde mücadele eden iki tecrübeli ülkeyiz. Bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla işbirliğimiz çok derin." ifadelerini kullandı.

Shapps, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlarken, "Birlikte geçirdiğimiz zamanın modern çağımızda bir ittifak için ileriye doğru yansıtılmasını dört gözle bekliyorum." dedi.

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