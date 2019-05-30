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Politika

Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ferdi Türkten   | 30.05.2019
Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Gül, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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