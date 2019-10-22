Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın saat 10.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.