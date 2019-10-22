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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

22.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın saat 10.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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