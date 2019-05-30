Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.92
BIST 100
89,523.75
Altın
1,280.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

'Pakistan'ın Afganistan barış sürecine katkısı önemli'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'ın Afganistan barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu bildirdi.

Tevfik Durul   | 30.05.2019
'Pakistan'ın Afganistan barış sürecine katkısı önemli'

Cidde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan’la önümüzdeki dönemde düzenleyeceğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarına hızla devam ediyoruz. Pakistan’ın Afganistan’daki barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ikili görüşmede Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bugün iki defa bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?

Benzer haberler

'Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır'

'Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır'

Bakan Çavuşoğlu Ürdün ve Senegalli mevkidaşlarıyla görüştü

'İran'a uyguladığımız yaptırımlar işe yarıyor'

'İİT'nin kurulma amacını unutursak ümmet önünde hesap veririz'

'İİT'nin kurulma amacını unutursak ümmet önünde hesap veririz'
'Yabancı düşmanlığına tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır'

'Yabancı düşmanlığına tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır'
Emniyetten 'kötü muamele' iddiasına açıklama

Emniyetten 'kötü muamele' iddiasına açıklama