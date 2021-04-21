Euro
9.88
Dolar
8.19
BIST 100
1,330.48
Altın
1,794.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü

Cüneyt Kemal Özkök   | 21.04.2021
Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bir araya geldi.

Elvan, Twitter hesabından Maltalı mevkidaşıyla Bakanlıkta görüştüğü bilgisini vererek, şu paylaşımda bulundu:

"Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bir araya geldik. Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz görüşmede ülkelerimiz arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
Fransa Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 568 bin 483'e yükseldi
Hindistan'da yerli Kovid-19 aşısının virüsü önlemede yüzde 78 etkili olduğu bildirildi
DSÖ'nün gönderdiği Kovid-19 aşıları İdlib'e ulaştı

Benzer haberler

Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü

Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü