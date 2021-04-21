Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü

Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bir araya geldi.
Elvan, Twitter hesabından Maltalı mevkidaşıyla Bakanlıkta görüştüğü bilgisini vererek, şu paylaşımda bulundu:
"Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bir araya geldik. Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz görüşmede ülkelerimiz arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık."
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