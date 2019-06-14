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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nın konuğu
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Politika

Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirtti.

14.06.2019
Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz." dedi.

"ABD'nin olası yaptırımlarına karşı atacak karşı adımlarımız var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırımlarına ilişkin, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de Rusya'nın rejime söz geçiremiyoruz mazeretini kabul edemeyeceklerini ifade etti.

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