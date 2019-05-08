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Politika

Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Muhammet İkbal Arslan   | 08.05.2019
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Lavrov'a taziye dileklerini iletti. Görüşmede Suriye konusu da ele alındı.

Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişi hayatını kaybetmişti.

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