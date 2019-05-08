Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Rusya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Lavrov'a taziye dileklerini iletti. Görüşmede Suriye konusu da ele alındı.
Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.