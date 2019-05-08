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Politika

İYİ Parti de İstanbul seçiminin tümünün iptalini istedi

CHP'den sonra İYİ Parti de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline neden olan sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev yapması nedeniyle İstanbul'daki tüm seçimlerin iptali istemiyle YSK'ye başvurdu.

Aylin Sırıklı   | 08.05.2019
İYİ Parti de İstanbul seçiminin tümünün iptalini istedi

Ankara

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline neden olan sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev yapması nedeniyle İstanbul'daki tüm seçimlerin iptalini istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilen dilekçede, sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesi, sandık kurullarına itiraz ve şikayete ilişkin ilgili yasa maddelerine yer verildi.

İtiraz edilen sandık kurullarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yanında diğer üç seçim türü için de görev yaptığı belirtilen dilekçede, bu nedenle sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yolsuzluk yapıldığı iddialarının kabul edilemeyeceği savunuldu.

YSK'nin yerleşik içtihatlarına göre, "tam kanunsuzluk hali"nin, yasaya açıkça aykırılığın tespiti halinde ortaya çıktığı kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Sandık kurullarının teşkiline ilişkin yapılan itirazın sayın kurul tarafından kabul edilmesi sonucunda, aynı sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev alması nedeniyle bu durumun İstanbul'daki tüm seçimleri ilgilendirdiği kurulun malumudur. Bu nedenlerle hakkında somut bulgu ve delile rastlanılan sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin varlığı halinde tam kanunsuzluk hali oluşmaktadır. Bu nedenle 31 Mart'ta İstanbul'da yapılan seçimlerin tümünün iptali ve yenilenmesi gerekmektedir."

CHP de İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe vermişti.

İYİ Parti'nin dün verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine yönelik kararın yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi" istemli başvuru, YSK tarafından reddedilmişti.

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