Bakan Çavuşoğlu: Her yerde 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında, her yerde "Dünya beşten büyüktür" demeye devam edeceklerini ifade etti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu konusundaki "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı.
📌#BM Güvenlik Konseyi reformu konusundaki Konsensüs için Birlik Grubu toplantısına katıldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 28, 2020
📌 Daha demokratik, temsil düzeyi yüksek, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir #BMGK istiyoruz.
📌Her yerde ”Dünya beşten büyüktür” demeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/lWzVK2pBtL
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BMGK reformu konusundaki Konsensüs için Birlik Grubu toplantısına katıldık. Daha demokratik, temsil düzeyi yüksek, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir BMGK istiyoruz. Her yerde "Dünya beşten büyüktür" demeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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