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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Her yerde 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında, her yerde "Dünya beşten büyüktür" demeye devam edeceklerini ifade etti.

Mehmet Şah Yılmaz   | 28.09.2020
Bakan Çavuşoğlu: Her yerde 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu konusundaki "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BMGK reformu konusundaki Konsensüs için Birlik Grubu toplantısına katıldık. Daha demokratik, temsil düzeyi yüksek, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir BMGK istiyoruz. Her yerde "Dünya beşten büyüktür" demeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



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