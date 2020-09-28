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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'İnternetim yok' diyen Zümra'nın çağrısını duydu

Oktay, evinde internet olmadığı için yardım isteyen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel'in çağrısı üzerine internet bağlanması talimatı verdi.

Abdullah Yasin Güler   | 28.09.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'İnternetim yok' diyen Zümra'nın çağrısını duydu

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, evinde internet olmadığı için yardım isteyen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel'in çağrısına kayıtsız kalmadı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Yahyasaray köyünde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel, evinde interneti olmadığı için derslerini takip edemiyordu.

Minik Zümra, "Fuat amca" diye hitap ettiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na gönderdiği mektupta, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay amca köyümüzde internet yok. Derslerimizi takip edemiyoruz. Bize internet gönderir misin? Sana hepimiz dua ediyoruz. Allah razı olsun." ifadeleriyle yardım talebinde bulundu.

Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Oktay, minik Zümra ve onun gibi internete erişimi olmayan bütün çocukların bu ihtiyaçlarının mümkün olduğunca karşılanması yönünde talimat verdi.

Zümra Akbel, internetine kavuşurken, bölgede internete erişim sağlayamayan çocuklar için de çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

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