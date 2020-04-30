Euro
7.66
Dolar
6.99
BIST 100
101,218.90
Altın
1,686.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Çavuşoğlu başkonsoloslarla video konferans görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans toplantısı yaptı.

Tevfik Durul   | 30.04.2020
Bakan Çavuşoğlu başkonsoloslarla video konferans görüşmesi yaptı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans toplantısı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyükelçilerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra başkonsoloslarımızla toplantıya başladık. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki başkonsoloslarımızla video konferans yoluyla Kovid-19’un bölgedeki etkileri ve vatandaşlarımızın durumları hakkında bilgi aldık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki kiş Kovid-19'u 10 günde yendi
Gazze Sağlık Bakanlığından 'abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz' açıklaması
New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak
Türkiye'nin Filistin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi
BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki kiş Kovid-19'u 10 günde yendi

Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki kiş Kovid-19'u 10 günde yendi

Malezya'da sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı

Gazze Sağlık Bakanlığından 'abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz' açıklaması

New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak

New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak
Bakan Çavuşoğlu başkonsoloslarla video konferans görüşmesi yaptı

Bakan Çavuşoğlu başkonsoloslarla video konferans görüşmesi yaptı
Türkiye'nin Filistin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi

Türkiye'nin Filistin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi