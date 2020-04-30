Bakan Çavuşoğlu başkonsoloslarla video konferans görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans toplantısı yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans toplantısı yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Büyükelçilerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra başkonsoloslarımızla toplantıya başladık. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki başkonsoloslarımızla video konferans yoluyla Kovid-19’un bölgedeki etkileri ve vatandaşlarımızın durumları hakkında bilgi aldık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.