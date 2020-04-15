Euro
7.54
Dolar
6.91
BIST 100
95,854.92
Altın
1,723.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kemal Karadağ   | 15.04.2020
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk kez Brüksel'deki NATO Karargahı yerine video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasıyla başladı.

Kovid-19 ile mücadelenin ele alındığı toplantıya bakanlıktan katılarak bir konuşma yapan Akar, Türkiye'de alınan tedbirlere, kullanılan milli imkan ve kabiliyetlerle dost ve müttefiklere sağlanan desteklere işaret etti.

Akar, icra edilen faaliyetlerin ve operasyonların ise etkilenmeden devam ettiğini bildirdi.

Toplantıda, savunma bakanlarınca, NATO ve müttefiklerin salgına ilişkin aldıkları tedbirler gözden geçirildi, salgının bir güvenlik krizine dönüşmemesi için alınabilecek önlemler, salgın krizinin orta ve uzun vade etkileri istişare edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla taburcu edildi
Rusya'da sağlık personelindeki Kovid-19 vakalarının gizlendiği iddia edildi

Benzer haberler

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ABD'den Çin'e şeffaflık mesajı

Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak