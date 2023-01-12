Bakan Akar: İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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