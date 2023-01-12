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Politika

Şentop: İsveç'in demokrasiye açık tehdit olan alçak terör eylemine izin vermesi asla kabul edilemez

TBMM Başkanı Şentop, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez." dedi.

Gazi Nogay   | 12.01.2023
Şentop: İsveç'in demokrasiye açık tehdit olan alçak terör eylemine izin vermesi asla kabul edilemez

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan eylemi lanetliyoruz.

İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

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