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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi son derece önemlidir

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin açıklamasını değerli bulduklarını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.01.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi son derece önemlidir

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz." ifadesine yer verdi.

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