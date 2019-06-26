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Politika

Akar'dan diplomasi trafiği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde Brüksel'de ikili temaslarda bulundu.

Şerife Çetin   | 26.06.2019
Akar'dan diplomasi trafiği

Brüksel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Akar, ana karargahta NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ve İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile görüşen Akar'ın, akşam saatlerinde de Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Nükleer Planlama Grubu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile İnovasyon ve Çığır Açan Yeni Teknolojiler oturumlarına katılacak.

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