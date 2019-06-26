Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda buludu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, "NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump ile görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum. TRT Kürdide program yapmışsa bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler onlara güveniyorum." diye konuştu.