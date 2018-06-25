AK Parti'nin yeni yüzleri

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre 295 milletvekili kazanan AK Parti'de 145 yeni isim Meclis'e girdi.

AK Parti'nin yeni milletvekillerinden (soldan sağa) milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, eski KADEM Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz ve eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok.

ANKARA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili sayısı 317 olan AK Parti, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 295 milletvekiliyle Mecliste yer alacak.

AK Parti'de yeni dönemde 145 yeni isim Meclise girerken, bu isimlerden 34'ü daha önce farklı dönemlerde Mecliste yer almıştı.

Bu isimler arasında Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Isparta Milletvekili Recep Özel, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın, Serap Yaşar, Alev Dedegil, Serkan Bayram, Hasan Turan, Erkan Kandemir, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Siirt Milletvekili Osman Ören, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Düzce Milletvekili Fahri Çakır yer alıyor.

AK Parti'nin yeni milletvekilleri arasında milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti MKYK'nin en genç üyesi Rümeysa Kadak, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ve eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar ile KADEM Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz da bulunuyor.

Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'dan milletvekili seçildi.

Milletvekillerinden 53'ü kadın

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 295 milletvekili çıkaran AK Parti'de milletvekillerine ilişkin istatistikler de belli oldu.

AK Parti'nin 26. dönemde Meclis'te görev alan 160 milletvekili yeniden seçildi. Seçilen 295 milletvekilinden 242'sini erkek, 53'ünü kadın milletvekilleri oluşturdu.

Meclis sıralarında oturmaya hak kazanan ve yaş ortalaması 49 olan milletvekillerinden 25 yaş altındaki 2 milletvekili de Meclis'e girmeyi başardı.

AK Partili milletvekillerinin 283'ü yüksek lisans, lisans ve ön lisans, 12'si ise lise ve ortaokul mezunundan oluşuyor.

En genç vekil 22, en yaşlı vekil 69 yaşında

Meclis'e girmeye hak kazanan AK Partili vekillerden en genci 22 yaşındaki İstanbul 3. bölgeden seçilen Rümeysa Kadak, en yaşlı vekil ise Kastamonu'dan seçilen 69 yaşındaki Hakkı Köylü oldu.

Seçimlerde AK Parti'den Meclis'e 3 engelli milletvekili girdi. Hakkari'den Husret Dinç, İstanbul'dan Serkan Bayram ve Konya'dan Hacı Ahmet Özdemir seçilen fiziksel engelli milletvekilleri oldu.

AK Partili 295 milletvekilinden 262'si evli, 33'ü bekar.

Muhabir: Mümin Altaş-Aynur Ekiz-Süleyman Tunç-Enes Kaplan