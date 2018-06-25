Hamido'nun yeğeni vekil oldu

Fotoğraf: AA/Volkan Kaşik

MALATYA

Malatya Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 17 Nisan 1978'de düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 torunu ve geliniyle ölen eski Malatya belediye başkanlarından "Hamido" lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den Malatya milletvekili seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde MHP, Malatya'dan bir milletvekili çıkardı. En son 1999 seçimlerinde Malatya'dan 2 milletvekilini meclise gönderen MHP, aradan geçen 16 yılda kentte milletvekili çıkaramamıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Mehmet Celal Fendoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte güzel ve etkili bir seçim çalışması yürüterek her noktaya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Fendoğlu, MHP'nin Malatya'da en son 1999'da milletvekili çıkardığını hatırlatarak, "1999'dan sonra Malatya'dan bir milletvekilini MHP adına Meclise göndermenin mutluluğunu ben, ülküdaşlarım, gönüldaşlarım, partililerim büyük bir sevinçle karşıladı. İkinci vekili de bekliyordum ama nasip değilmiş. Daha çok çalışıp, daha fazlasını göndermeye çalışacağız." diye konuştu.

Seçim döneminde bir arşiv oluşturduklarını, yemin ettikten sonra tekrar ilçeleri gezerek, muhtarları, sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğini aktaran Fendoğlu, şöyle devam etti:

"Genel problemleri belirleyip diğer vekillerle bir araya gelip Malatya'nın sorunlarını hep beraber çözmeye çalışacağız birinci önceliğimiz bu olacak. Malatya'da uzun bir süre kendilerini ötelenmiş gibi hisseden, kıyıda köşede kalan ama devlete, millete, bayrağa sevgisi hiç eksik olmayan gönüldaşlarım, ülküdaşlarım, sessiz çoğunluk Malatyalı hemşehrilerim var onların da sesi olacağım."

"Haktan, miletten, doğruluktan şaşmayacağız"

Fendoğlu, amcası "Hamido" lakaplı Hamit Fendoğlu'nun izinden gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hamido, 'ha' ile haktan, 'mi' ile milletten, 'do' ile doğruluktan yana felsefesini kendisine şiar edinmişti. Bizler de aynı doğrultuda hareket edip haktan, miletten, doğruluktan şaşmayacağız. Malatya'nın gururu olacağım inşallah. Ulaşılabilir bir milletvekilinden öte sahiplendikleri, hem davasına hem milletine hem vatandaşına sahip çıkan bir vekil olacağım. Hamido'nun bir bayrağı vardı, o yere düşmedi. 40 yıl önce şehit olmasına rağmen o bayrağı biz devraldık, bizden sonraki nesillere de o milli, ülkü davasını devam ettireceğiz. Çünkü Hamido devletinin, milletinin ve bayrağının yanında, bu yolda da şehit düştü. Bizler de onun bir yeğeni, eri, askeri olarak aynı şekilde yoluna devam edeceğiz."

MHP'liler mutlu

MHP'nin Malatya'da 16 yıl aradan sonra tekrar milletvekili çıkarması partililerce sevinçle karşılandı.

MHP'li Mikail Kıran ise uzun yıllar sonra partisinin milletvekili çıkarmasından dolayı sevinçli olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun bir milletvekili çıkardığımız için çok mutluyuz. Ankara'ya gittiğimiz zaman veya Malatya'ya gelen bir misafirimiz olduğunda bir burukluk hissediyorduk ama şimdi çok şükür bir vekilimiz var, sevinçliyiz." dedi.

MHP'li Ahmet Turan Diri de MHP'nin Malatya'da milletvekili çıkarmasının, Fendoğlu soyisminin listede bulunmasından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Diri, "Hamido" lakaplı Hamit Fendoğlu'nun Malatya için önemli olduğunu dile getirerek, "Hamido şehit olmasından sonra Malatya'da Fendoğlu ailesi siyasette yer bulamadı. Allah bugüne nasip etti. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Mehmet Celal Fendoğlu herkesin milletvekili oldu. Kazanan Malatya oldu." şeklinde konuştu.

MHP'li Şeyh Hamit Gürbüz ise 24 Haziran seçimlerinde partisinin milletvekili çıkarmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Partisinin eskiden Malatya'da sürekli milletvekili çıkardığını hatırlatan Gürbüz, bundan sonra daha çok vekil çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Volkan Kaşik