Dolar
30.10
Euro
32.96
Altın
2,047.65
ETH/USDT
2,546.70
BTC/USDT
43,755.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının ertelendiğini bildirdi.

Esin Işık  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı ertelendi

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
TRT Akademi'nin tanıtım programı İstanbul'da gerçekleştirildi
Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılama sürecini çok önemsiyoruz

Benzer haberler

AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak

BUDO'nun yarınki 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İBB Başkan adayı Kurum: Çok yakında müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz

İBB Başkan adayı Kurum: Çok yakında müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz
AK Parti'nin 26 il belediye başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin 26 il belediye başkan adayı belli oldu
BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet