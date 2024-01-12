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Politika

CHP'nin aday tanıtım toplantısı ve etkinlikleri iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) olağanüstü toplayacağı bildirildi.

Barış Gündoğan  | 12.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
CHP'nin aday tanıtım toplantısı ve etkinlikleri iptal edildi

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, şehit haberleri üzerine, yarın Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Özel'in, yarın CHP MYK'yi olağanüstü toplayacağı kaydedildi.

Tüm etkinlikler de iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."

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