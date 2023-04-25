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Politika

AK Parti'li Yayman'ın Hatay'da seçim kampanyası hassasiyeti

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman,14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde afiş, billboard, poster, fotoğraf yayımlama, araç giydirip flama asma ve müzikli propaganda yapmayı uygun görmediğini bildirdi.

Salim Taş  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
AK Parti'li Yayman'ın Hatay'da seçim kampanyası hassasiyeti

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da AK Parti'nin milletvekili adayı Yayman, yazılı açıklamasında, kentte binlerce insanın hayatını kaybettiğini, bu nedenle çok büyük acı ve üzüntü içinde olduklarını belirtti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremlerle sarsılan Hatay'da acıların halen taze olduğunu, bu süreçte seçim kampanyasını vatandaşların yanında olarak sürdüreceğini ifade etti.

Depremin ilk anından itibaren Hatay'ı terk etmediğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Yaralarımızı birlikte sarıp medeniyetler şehri Hatay'ımızı birlikte ayağa kaldıracağımıza söz veriyorum. Bildiğiniz üzere ülkemiz seçim sürecine girdi. 14 Mayıs'ta seçimler olacak. Hemşehrilerimden sürekli olarak, 'Neden bir posterin yok, neden billboardlarda sizi göremiyoruz, afişleriniz hiçbir yerde asılı değil?' şeklinde sorular alıyorum. Bu sözleri şahsımıza yönelik bir sevginin ifadesi olarak gördüğüm için sizleri bilgilendirme gereği duyuyorum. Yaşadığımız deprem çok büyük. Acımız yere göğe sığmayacak kadar birikti. Milletçe yastayız. Hatay'ımız yas yeri oldu. Bugün siyaset değil yaraları sarma günüdür. Bu noktada 14 Mayıs seçimlerinde afiş, billboard, poster, fotoğraf yayınlamayı, araç giydirip flama asmayı ve müzikli propaganda yapmayı uygun görmediğimi kamuoyuna arz etmek isterim."

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