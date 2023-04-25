Dolar
19.43
Euro
21.37
Altın
1,988.54
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,919.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni
logo
Politika

Meclis'te 23 Nisan coşkusu devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Bilim Şenliği"nde çocuklar hem eğleniyor hem de açılan stantlarda yeni bilgiler öğreniyor.

Zehra Aydın Turapoğlu  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Meclis'te 23 Nisan coşkusu devam ediyor

TBMM

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen şenlikte TBMM ön bahçesinde 35 stant açıldı, Meclis "çocuk bahçesi"ne dönüştürüldü.

Alanda, "yaşamın şifresi DNA", "sağlık bilimleri", "böcek şenlik okulu", "çocuk sağlığı bilgilendirme", "ben bir veteriner hekimim" gibi bilim stantlarının yanı sıra ebru, resim, geleneksel oyun gibi eğlendirici atölyeler açıldı.

Çocuklara, TÜBİTAK işbirliğiyle eğitici kitap ve dergiler dağıtıldı, çeşitli animasyonlar eşliğinde gösteriler düzenlendi.

Rehber eşliğinde TBMM'yi gezen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler dağıtıldı.

Meclis bahçesinde gerçekleştirilen şenlik yarın da devam edecek.

Şenliğe katılan 1. sınıf öğrencisi Zühre Ahsen Ekiz, programı çok beğendiğini, stantlarda en çok "Rıfkı" isimli Madagaskar tıslayan hamam böceğinin dikkatini çektiğini söyledi. 6. sınıf öğrencisi Nehir Seren Akbey ise şenliğin enerjisini çok sevdiğini, oyuncakları ve stantlardaki etkinlikleri çok beğendiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi dron ve botlarla aranıyor
Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar için "Geleceğe +1 Akademisi" açıldı
Bakan Kurum: Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde küçük uydu kentler yapacağız

Benzer haberler

Meclis'te 23 Nisan coşkusu devam ediyor

Meclis'te 23 Nisan coşkusu devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Özer: Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz

TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Birinci Meclis'te tören düzenlendi

Spor federasyonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Spor federasyonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet