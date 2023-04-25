Meclis'te 23 Nisan coşkusu devam ediyor
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Bilim Şenliği"nde çocuklar hem eğleniyor hem de açılan stantlarda yeni bilgiler öğreniyor.
TBMM
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen şenlikte TBMM ön bahçesinde 35 stant açıldı, Meclis "çocuk bahçesi"ne dönüştürüldü.
Alanda, "yaşamın şifresi DNA", "sağlık bilimleri", "böcek şenlik okulu", "çocuk sağlığı bilgilendirme", "ben bir veteriner hekimim" gibi bilim stantlarının yanı sıra ebru, resim, geleneksel oyun gibi eğlendirici atölyeler açıldı.
Çocuklara, TÜBİTAK işbirliğiyle eğitici kitap ve dergiler dağıtıldı, çeşitli animasyonlar eşliğinde gösteriler düzenlendi.
Rehber eşliğinde TBMM'yi gezen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler dağıtıldı.
Meclis bahçesinde gerçekleştirilen şenlik yarın da devam edecek.
Şenliğe katılan 1. sınıf öğrencisi Zühre Ahsen Ekiz, programı çok beğendiğini, stantlarda en çok "Rıfkı" isimli Madagaskar tıslayan hamam böceğinin dikkatini çektiğini söyledi. 6. sınıf öğrencisi Nehir Seren Akbey ise şenliğin enerjisini çok sevdiğini, oyuncakları ve stantlardaki etkinlikleri çok beğendiğini dile getirdi.