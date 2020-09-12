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Politika

AK Parti'den Novi Pazar'a 'Türkçe bilim sınıfı'

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bir okulda "Türkçe bilim sınıfı" oluşturacak.

Enes Kaplan   | 12.09.2020
AK Parti'den Novi Pazar'a 'Türkçe bilim sınıfı'

Ankara

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yazılı açıklamasında, Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan protokol gereği Sancak bölgesinde Türkçe bilim sınıfları açılmasının kararlaştırıldığını belirtti. İl Başkanlığı Dış İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Sancak Bölgesi Novi Pazar şehrinde, Novi Pazar Belediyesi yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını aktaran Özcan, bunun neticesinde belirlenen okulda sınıf oluşturulacağını bildirdi. 

Balkanlarda uzandıkları her yerin kendileri için değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeyi ziyaretinde 'Balkan bölgesi için yapılacak politikalar Novi Pazar köprüsü üzerinden yapılacak' sözleri Novi Pazar'daki kardeşlerimiz için de bizler içinde ayrı bir heyecan oluşturdu. Novi Pazar'da Türkiye'den yapılacak en küçük bir katkının büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz."

Çocukların oluşturulacak "Türkçe bilim sınıfı"nda ihtiyaçları olan tüm malzemelere ulaşabileceklerine ve gerekli eğitimi alabileceklerine işaret eden Özcan, sürecin takipçisi olacaklarını, ilerleyen süreçte AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyelerini de Novi Pazar'a götürerek eğitim gören çocuklarla bir araya getireceklerine anlattı.

Okuldaki çocukları da Ankara'ya davet edeceklerini ve sınıfı ekim ayında açacaklarını kaydeden Özcan, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak dünyada Müslüman, Türk kardeşlerimizin yoğun yaşadığı bölgelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyada mazlum, mağdur, din kardeşlerimiz için ne yapabilirsek bu çalışmaların ve projelerin içerisinde olmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya da kendi imkanlarıyla "AK Külliye" adını verdikleri büyük bir cami ve külliye yaptırdıklarını hatırlatan Özcan, 2019 yılında Kurban Bayramı'nda İl Yönetim Kurulu üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla su kuyusu açılışı, kurban kesimi ve yöre halkına kurban eti dağıtımı için bölgeyi ziyaret ettiklerini, salgın sürecinden dolayı bu yıl içerisinde ziyaret gerçekleştiremediklerini hatırlattı. Özcan, "Ulaştığımız çocuklarımızla AK Parti Ankara İl Teşkilatımızı özellikle gençlik kollarımızdaki kardeşlerimizi mutlaka bir araya getirmek istiyoruz. Ankara'mız ile Balkanlar arasında ecdadımızın da geçmişte yapmış olduğu gönül ve kültür köprüsünü oluşturmak temennimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

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