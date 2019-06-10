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Politika

AK Parti'den 'Bakanlara gayri resmi sorular'

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bazı bakanların kendilerine yöneltilen esprili sorulara verdikleri yanıtların yer aldığı "Bakanlara gayri resmi sorular" başlıklı video paylaşıldı.

Muhammed Ali Toruntay   | 10.06.2019
AK Parti'den 'Bakanlara gayri resmi sorular'

Ankara

AK Parti Ar-Ge Başkanlığınca hazırlanan "Bakanlara gayri resmi sorular" konulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanların kendilerine yöneltilen esprili sorulara verdikleri yanıtların yer aldığı video paylaşıldı.

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından Youtube'da açılan "Gayri Resmi" isimli hesapta, "Bakanlara gayri resmi sorular" başlıklı videoya yer verildi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti genel başkan yardımcılarının "Vize mi final mi?", "Kopya veren mi alan mı?","Et döner mi tavuk döner mi?", "Ronaldo mu Messi mi?", "Simit mi gevrek mi?", "Kuru mu yaş mı?", "Öğrenci mi mezun mu?" ile "Menemen soğanlı mı soğansız mı?" sorularına yanıtları bulunuyor.

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