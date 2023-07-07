Dolar
26.11
Euro
28.43
Altın
1,914.20
ETH/USDT
1,857.10
BTC/USDT
30,101.00
BIST 100
6,167.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıklıyor Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ankara'da "Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı YÖK ve TASEV İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuşuyor
logo
Politika

AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

AK Parti'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı.

Orhan Onur Gemici  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

Ankara

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Kayseri İl Başkanlığına Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığına Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığına Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığına Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığına Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'in atandığı belirtildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak
Türkiye ve dünya gündemi
Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 18 kişi yaralandı
Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Uşak'ta sağanak etkili oldu

Benzer haberler

AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet