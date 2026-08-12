Aydın ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Ekip
12 Ağustos 2026•Güncelleme: 12 Ağustos 2026
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Antalya
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.
Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yaklaşık 10 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Muğla
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Sahilceylan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.