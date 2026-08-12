NATO ülkeleri, Rusya'nın Polonya ve Romanya hava sahası ihlallerini kınadı NATO ülkeleri, Rusya'nın Polonya ve Romanya hava sahası ihlallerini kınayarak, müttefik toprakların savunmasında kararlı olunduğunu belirtti.

NATO'dan yapılan açıklamada, 32 müttefik ülkenin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi'nin Polonya ve Romanya hava sahası ihlalleri ile son zamanlardaki insansız hava araçları (İHA) olaylarını ele almak üzere toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, müttefiklerin "kabul edilemez ve tehlikeli" hava sahası ihlallerini kınadığı, bu konudaki "tüm sorumluluğun Rusya'ya ait olduğunu" aktardığı kaydedilerek, olaylardan etkilenen ülkelerle dayanışma mesajı verildi.

NATO ülkelerinin müttefik toprakların savunmasında kararlı olduklarını vurguladığı belirtilen açıklamada, İttifak genelinde entegre hava ve füze savunmasını güçlendirme çalışmalarının sürdüğü, NATO'nun her türlü saldırıyı caydırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, müttefiklerin Ukrayna'nın kendi toprak bütünlüğünü savunmasına destek verdiğini yeniden teyit ettiği belirtilerek, "Müttefikler, güvenliği bizim güvenliğimize katkıda bulunan Ukrayna'ya yönelik kalıcı taahhütlerinden, Rusya'nın bu ve diğer sorumsuz eylemleri nedeniyle vazgeçmeyeceklerini vurguladı." denildi.

Rusya'nın Polonya ve Romanya hava sahası ihlalleri

Romanya hava sahasını ihlal eden, Rusya'ya ait olduğu açıklanan 3 insansız hava aracı, 24-26 Temmuz tarihlerinde F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirilmişti.

30 Temmuz sabahı Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırısı sırasında "Kh-101" tipi bir füze, Polonya hava sahasını ihlal ederek Lublin yakınlarına düşmüştü.