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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milas’taki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

AK Parti'de 2 il başkanlığına atama

AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.

Esin Işık  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
AK Parti'de 2 il başkanlığına atama

Ankara

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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