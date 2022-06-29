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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Madrid'deki 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 29.06.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Madrid'deki 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin değerlendirme

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile terör örgütlerine karşı somut adımlar atılacak olmasının önemli bir kazanım olduğunu belirterek, Türkiye'nin alınan kararların yansımalarını takip edeceğini vurguladı.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, NATO'nun genişlemesine önem verdiğini, ancak bunun ilkeler dayanışması ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inandığını belirtti.

Bazı NATO ülkelerinin ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çeliştiğine dikkati çeken Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO'nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildiğini vurgulayarak, "Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır. Türkiye, küresel barış ve istikrar adına terörle mücadele ilkesine bağlı kalacak, alınan kararların somut yansımalarını takip edecek ve terörle mücadele kararlılığını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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