AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da, teravih namazından çıkanlara yapılan saldırının faillerinin bir an önce yakalanmasını diledi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Toronto kentinde, teravih namazından çıkanlara bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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#Kanada’nın #Toronto kentinde, teravih namazından çıkanların üzerine bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 17, 2022
Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz.