Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dışarıdan gıptayla izlenen bir Türkiye var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, altyapısını geliştiren, tamamlayan ve dışarıdan da gıptayla izlenen bir ülke olduğunu söyledi.
Konya
Oktay, "Gençler ile İftar Buluşması" programı için geldiği kentte, Konya Valiliğini ziyaret etti. Oktay'ı valilik önünde il protokolü ile vatandaşlar karşıladı.
Vatandaşlarla sohbet edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Oktay, ardından Vali Vahdettin Özkan ile bir süre görüştü.
Oktay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kabine olarak ramazan ayı boyunca 81 ilin tamamını ziyaret etme kararı aldıklarını belirten Oktay, "Zaten sürekli sahadayız ama ramazanda da hem vatandaşlarımızla birlikte olmak hem illerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını çok daha yakından görmek, dinlemek ve çözüm yollarıyla ilgili de yine birlikte çalışmak, aynı zamanda da orucumuzu vatandaşlarımızla açıyor olmak, bir ve beraber olmak, dayanışmayı arttırmak çerçevesinde tüm Türkiye'de ziyaretlerimiz devam ediyor." diye konuştu.
Oktay, yetkililerden kentte devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi aldığını aktararak, "Aldığımız bilgiler bizi çok memnun etti. Konyamız ilerliyor, Türkiye'nin ilerlediği gibi. Konya'da her alanda nasıl bir şahlanış olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Konya'nın ülkede savunma sanayisinde ilk 5 şehir arasına girdiğine, ayrıca önemli bir kültür ve turizm şehri olduğuna dikkati çeken Oktay, hem bu alanlarda hem de özellikle tarımda yapılacak işler ve atılacak adımlarla çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını vurguladı.
Oktay, Konya'da lojistik entegre tesisi kurup ardından bunu tüm Türkiye'ye yaymak istediklerine değinerek, şöyle devam etti:
"Çünkü kara yollarında çok ciddi, 27-28 bin kilometrelik bir ağa ulaştık ve bu her geçen gün de artıyor. Viyadüklerimizle, tünellerimizle, köprülerimizle hamdolsun... En son Tokat Havalimanı'nı açtık. Yine havalimanlarımızın bütün ülkeye yaygınlaşması, denizde de limanlarımızın, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de, bütün bunların birleştirilmesi, entegre edilmesiyle bunun sanayi, özellikle hammadde girdi, ara malı ve üretilen malın ihracatı anlamında, bütün bu ağların birbirine entegrasyonunu bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Bunu yaydığımızda, geliştirdiğimiz altyapının sanayiye, ticarete nasıl katkısının olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hamdolsun altyapısını geliştiren, tamamlayan ve dışarıdan da gıptayla izlenen bir Türkiye var. Bu, inşallah çok daha hızlı bir şekilde gelişmiş olacak ve milli gelirimize katkısını da hep birlikte göreceğiz."
Konya'nın önemli bir spor şehri olduğunu da belirten Oktay, "Konya, 2023 Dünya Spor Başkenti olarak ilan edildi. Bu spor başkentine güzel bir olimpiyat yakışır. Zaten bu yıl 9 Ağustos'ta da İslami Dayanışma Oyunları'nı Konya'da düzenliyor olacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın düzenlediği, İslami Dayanışma Oyunları inşallah 9 Ağustos'ta Konya'da 56 ülkenin katılımıyla yapılacak." dedi.
Oktay'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile bazı milletvekilleri eşlik etti.
Oktay, Müslümanlara yönelik saldırıları kınadı
Konya Belediyesince düzenlenen gençlerle iftar programında konuşan Oktay, sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.
Oktay, Konya'nın Anadolu'nun manevi pınarlarının membası olduğunu, ramazan iklimini Konyalılarla ve Konyalı gençlerle geçirmekten bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne yazık ki mübarek ramazan ayında ibadet eden Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddetin yüreklerimize saldığı acı henüz dinmeden, bugün de Kanada'nın Toronto kentinde teravih namazından çıkan Müslümanlara saldırıldığı ve 5 kişinin yaralandığı haberini aldık. Hoşgörünün dünyadaki merkezi, Mevlana'nın şehri Konya'dan sesleniyor, her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce adalet önünde hesap vereceğine olan inancımızı güçlü tutmak istiyorum."
Konya'ya her geldiğinde tarihin görkemi, doğanın güzelliği ve Konyalıların alicenaplığıyla karşılaştığını ifade eden Oktay, "Hazreti Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi'nin şehri Konya gönül gözümüze dokunurken bu toprağın kadim çağrıları ruhumuzda yankılanır." dedi.
Oktay, Konya'nın her bir köşesinin "Merhamette güneş gibi, iyilikte ırmak gibi, tevazuda toprak gibi" olmanın manasını hatırlattığını aktararak, "Bin yıldır çift başlı kartalıyla Anadolu'nun kalbinden gönüllere uzanan Konya, Selçuklu'nun payitahtı, tarihimizin önemli bir mihenk taşıdır. Haçlılara dur diyen Kılıçarslan'ın, Alaaddin Keykubat'ın diyarıdır. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Beyşehir'in, Akşehir'in, Meram'ın güzelliklerine bakıp, 'Cennet ya burasıdır ya da buranın altındadır' sözü ile Konya'ya hayranlığını ifade etmiş, burayı yurt edinmiştir." ifadelerini kullandı.
"Konya yalnızca gönülle fethedilmiştir"
Tarih boyunca Konya'yı görüp hayran kalan pek çok göz olduğunu ancak Konya'nın yalnızca gönülle fethedildiğini belirten Oktay, burada Konya Ovası kadar engin bir maneviyat ve medeniyet muktesebatı olduğunu vurguladı.
Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin Sühreverdi, Ladikli Ahmet Hüdayi ve Hoca Veyiszade gibi nice velilerin Konya'dan insanlığa ışık tuttuğunu vurgulayan Oktay, binlerce yıllık Türk İslam tarihinin şahidi Konya'nın bugün de Türkiye'nin kalbinin attığı önemli bir cazibe merkezi olduğunun altını çizdi.
Oktay, Konya'nın üniversiteleri, sanayisi, turizmi ve tarımsal üretimiyle Anadolu'nun göz bebeği olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Sizler gibi Konya'da, Konya ruhuyla yetişen gençlerimiz inanıyorum ki hem Konya'yı hem de ülkemizi çok daha yükseltecek, çıtayı çok daha ilerilere taşıyacaktır. Kadim bir medeniyet ve tarih birikiminin varisi olmak, bize itibar kazandırmanın yanında, ağır sorumluluklar da yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle 81 iliyle daha güçlü bir Türkiye için 20 yıldır Cumhurbaşkanımız liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Eğitimden sanayiye, ulaştırmadan teknolojiye her alanda ülkemizi ileriye götürmenin gayretini veriyoruz. Her yeni gün bir önceki güne göre pek çok alanda daha iyi konumda olmak için uğraş veriyoruz. Sıkıntıları, sorunları görüyor bunları da en hızlı şekilde çözmek için tüm kurumlarımızla birlikte aralıksız mücadele veriyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına, her zaman daha iyiyi hedefleyen bir vizyonla ve arkamızda bıraktığımız başarı hikayeleriyle yürüyoruz. Bu yürüyüşte sizler en büyük zenginliğimiz, enerjimiz ve itici gücümüzsünüz."
Gençlerin önündeki engelleri kaldırdık
Oktay, gençlerin kültürden spora, bilimden siyasete her alanda başarılarıyla gurur verdiklerine işaret ederek, seçilme yaşının 18'e düşürülmesi, her alanda gençlerin önünün açılması ve üniversiteye girişlerde katsayı adaletsizliğinin kaldırılması gibi adımların gençlere duyulan güvenin göstergesi olduğunu bildirdi.
Bu şartsız güvenin karşılığında gençlerin Türkiye'nin kalkınma ve yükselme davasına Konya'dan bilgileriyle, vizyon ve enerjileriyle en güçlü katkıyı sağlayacaklarına inandığına dikkati çeken Oktay, "Arzumuz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli' olarak ifade ettiği tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi bilim ve teknikle tamamlayan daha nice gençlerimizin yetişmesidir. 2053 ve 2071 vizyonumuza sımsıkı sarılıp onları gerçekleştirmek için azmedecek olan sizlersiniz." dedi.
Oktay, gençleri sadece ülkenin yarınları olarak değil hem bugünü hem geleceği olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Biz sizlere baktığımızda başı Toroslar gibi dik, Konya'nın ilim irfan bayrağını yükseklere taşıyacak gençler görüyoruz. Gözlerinizde Hasan Tahsinler, Ömer Halisdemirler görüyoruz. Aranızdan bugünün Cahit Arflerinin, Aziz Sancarlarının, şair Şem-ilerinin çıkacağına inanıyoruz. Türkiye'nin başarı hikayelerine genç imzalar atmaya devam edin. Bugüne kadar daima gençleri desteklemiş kadrolar olarak her zaman yanınızdayız.
Ramazan, kalplerimizi arındırdığımız, oruçla sabrı hatırladığımız, 11 ayın sultanı kutlu bir aydır. Hz. Mevlana Mesnevi'de 'Sabır öyle bir iptir ki sen kopacak sanırsın o giderek güçlenir, sen bitecek sanırsın o gittikçe çoğalır' diye sabrın bereketini ifade ediyor. 'Ramazan geldi, aşk ve iman padişahının sancağı erişti! Artık maddi yiyeceklerden elini çek! Çünkü göklerden manevi rızık geldi ve can sofrası kuruldu' diyor. Sabretmenin, tevazu göstermenin, affetmenin, paylaşmanın ve yardım etmenin değerini bir kez daha anladığımız mübarek ramazan ayının en hayırlı şekilde geçmesini diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.