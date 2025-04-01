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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız, bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiği noktanın siyasi muhalefet yerine Türkiye'yi topyekun tehdit etmek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' olarak kayda geçmiştir." görüşünü aktaran Çelik, Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneğinin olmadığının net şekilde görüldüğünü ifade etti.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı 'fişlemek' ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel'in, Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız, bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."

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