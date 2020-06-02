Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Barış Çakan' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış Çakan kardeşimizin hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duyduk. Ona hunharca saldıranlar kadar, olayı ırkçı bir istismar haline getirmeye çalışanları da lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 02.06.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Barış Çakan' paylaşımı

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Barış Çakan'ın, Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarırken çıkan tartışmada hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Barış Çakan kardeşimizin hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Ona hunharca saldıranlar kadar, olayı ırkçı bir istismar haline getirmeye çalışanları da lanetliyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan, bu grup tarafından hunharca saldırıya uğradı. Provokasyon şebekesi ise 'Kürtçe şarkı dinlediği için öldürüldü' diye alçakça bir yalanın propagandasını yaptı. Bu acımasız saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı ve tutuklandı. Provokasyon şebekesi ise hunharca yalan söylemeye ve istismara devam etti. Katillerin eylemi insanlık dışıdır. Provokasyon şebekesi ise daha da insanlık dışı bir istismar peşindedir.

Bu ülkede insan hayatına, toplumsal barışımıza ve kamu düzenine saldıranlarla güçlü şekilde mücadele ediyoruz. Provokasyon şebekeleriyle de aynı şekilde mücadele edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek
Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623 Meksika'da 237 kişi öldü
THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenleyecek
Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Barış Çakan' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Barış Çakan' paylaşımı

İçişleri Bakanı Soylu Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti

'Devletimiz, kamu huzur ve güvenliğinin zafiyete uğratılmasına asla müsaade etmeyecektir'

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı

Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı
'Sağlık politikasının insan odaklı olması hastanelerin niteliğinde de görülüyor'

'Sağlık politikasının insan odaklı olması hastanelerin niteliğinde de görülüyor'