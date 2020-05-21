AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir nefrete geçit vermez
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
- İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin 1 gözaltı
- İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verildi
Ezanın olduğu yerde nefretin olamayacağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:
"O yüzden nefret grupları ezanı hedef alır her zaman. Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Ezanın olduğu yerde nefret olmaz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 21, 2020
O yüzden nefret grupları ezanı hedef alır her zaman.
Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir.
Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede.
İzmir nefrete geçit vermez