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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir nefrete geçit vermez

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun   | 21.05.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir nefrete geçit vermez Fotoğraf: Erçin Top/AA

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ezanın olduğu yerde nefretin olamayacağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"O yüzden nefret grupları ezanı hedef alır her zaman. Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez."

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