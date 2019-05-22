AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP seçimle uğraşmak yerine kavga etmeye devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul seçimlerine ilişkin, "CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.
Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından bütün siyasi partilerin kendi hazırlıklarını yaptığını hatırlatan Çelik, AK Parti'nin kurulduğundan beri her seçimden birinci çıkmış parti olarak normal zamanlarda da seçime her zaman hazır olacak şekilde çalıştığını anlattı.
Çelik, İstanbul seçimi için çalışan birimlerin bugün MYK'ye bilgi verdiğini aktardı.
Teşkilatın genel durumuyla ilgili değerlendirmeler de yapıldığını belirten Çelik, TBMM'nin gündemine gelecek konuların da MYK'de görüşüleceğini söyledi.
İstanbul seçimi
İstanbul seçiminin yenilenmesi sürecinin başladığını anımsatan Ömer Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Önemli olan şu andan itibaren bu seçime odaklanmak, vatandaşlara tezleri anlatmak, vatandaşlarımızla daha çok buluşmak. Her siyasi partinin yapması gereken bu fakat CHP'de gözlemlediğimiz bir şey, giderek hırçınlaşan bir üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar vermiş hakemle kavga etmeye devam ediyorlar. YSK'ye dönük saldırıları devam ettiriyorlar. 'Çete' demekle başladılar daha sonra başka aşamalara kadar geçtiler."
"Sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"
Çelik, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ise şunları kaydetti:
"Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz."
"Avrupa için büyük bir tehlike"
Avrupa Parlamentosunda yapılacak olan seçimlere ilişkin, herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını gördüklerini belirten Çellik, şöyle devam etti:
"Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar. Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike."
"İdlib muhtırası rejim tarafından sabote edilmeye çalışılıyor"
Suriye'de Esed rejim güçlerinin sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza attığını söyleyen Çelik, "Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur." diye konuştu.
ABD-İran hattındaki gerilim
ABD-İran ilişkilerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çelik, "Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır. ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo." dedi.
Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler
Çelik, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir. Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir." ifadelerini kullandı.
HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi
HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi ilişkin bir soru üzerine Çelik, şunları söyledi:
"İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi."
S-400 alımı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin ise şunları aktardı:
"Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır."
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