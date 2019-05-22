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Politika

TBMM Turizm Teşvik Kanunu için cuma ve pazartesi günleri de çalışacak

TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi görüşmeleri için önümüzdeki cuma ve pazartesi günleri de çalışma kararı alındı.

Sinan Uslu   | 22.05.2019
TBMM Turizm Teşvik Kanunu için cuma ve pazartesi günleri de çalışacak

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, gündemdeki kanunları görüşmek için önümüzdeki cuma ve pazartesi günleri de çalışma kararı alındı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin haftalık çalışma günlerine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

"Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" gündemin ikinci sırasına alınarak bugün görüşülmeye başlanacak. Genel Kurul, teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanamaması halinde önümüzdeki cuma ve pazartesi günleri de mesai yapacak.

Partilerin grup önerilerinin ardından sonra Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Teklifin maddeleri kabul edildi ancak tümünün oylaması ise yarına bırakıldı.

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