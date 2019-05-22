TBMM Turizm Teşvik Kanunu için cuma ve pazartesi günleri de çalışacak
TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi görüşmeleri için önümüzdeki cuma ve pazartesi günleri de çalışma kararı alındı.
TBMM
TBMM Genel Kurulunda, gündemdeki kanunları görüşmek için önümüzdeki cuma ve pazartesi günleri de çalışma kararı alındı.
Genel Kurulda, AK Parti'nin haftalık çalışma günlerine ilişkin grup önerisi görüşüldü.
"Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" gündemin ikinci sırasına alınarak bugün görüşülmeye başlanacak. Genel Kurul, teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanamaması halinde önümüzdeki cuma ve pazartesi günleri de mesai yapacak.
Partilerin grup önerilerinin ardından sonra Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Teklifin maddeleri kabul edildi ancak tümünün oylaması ise yarına bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.