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Politika

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.

Mümin Altaş  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
AK Parti MYK toplantısı yapıldı

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