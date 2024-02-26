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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Mümin Altaş  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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