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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Uğur Apartmanı enkazında rama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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Politika

AK Parti MYK toplandı

Ali Kemal Akan   | 15.02.2023
AK Parti MYK toplandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.50'de başladı.

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