Çavuşoğlu ve Bayramov deprem bölgesindeki durumu telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 11 ili etkileyen depremler sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarını ve insani yardımlar hususunda yürütülen operasyonları görüştü.
Bakü
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bayramov telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de kardeş Türkiye'nin yanında olduğunu, depremin etkilerinin ortadan kaldırılması yönünde desteği sürdüreceğini söyledi.
Bayramov, kardeş ülke Türkiye'nin bu zorlu sınavın üstesinden geleceğine emin olduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, deprem bölgesindeki son durumla ilgili Bayramov'u bilgilendirdi.
Bakanlar, arama kurtarma çalışmaları ve insani yardımlar hususunda yürütülen operasyonları müzakere etti.
Çavuşoğlu ve Bayramov, bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.