Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr'ı kabul etti
Ankara
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ile görüştüğü belirtildi.
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