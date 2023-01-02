Dolar
18.71
Euro
19.94
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,217.10
BTC/USDT
16,720.00
BIST 100
5,661.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Ali Kemal Akan   | 02.01.2023
AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 4 saat sürdü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı
AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 seferini iptal etti
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti
Yunan sahil güvenlik botunun göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi
Somalili çiftin uyuşmazlığını Türk mahkemesi çözdü

Benzer haberler

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

AK Parti MKYK toplandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet