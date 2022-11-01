Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Ankara
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri ve 37 ilden milletvekilleri katıldı.
Toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.