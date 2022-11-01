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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Ali Kemal Akan   | 01.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Ankara

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri ve 37 ilden milletvekilleri katıldı.

Toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.

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