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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce’de STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
AK Parti MYK toplandı

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